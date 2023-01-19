Beyoğlu’nda Hayati İnanç’ın katılımıyla “Can Veren Pervaneler” programı gerçekleştirildi

Hayati İnanç’ın “Can Veren Pervaneler” programı, Beyoğlu’nda yapıldı. Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin, farklı yaşamların olduğu yer Beyoğlu. Elbette ki biz kendi medeniyet değerlerimizden, tarihimizden, inancımızdan aldığımız ilhamla bir gayretin içerisindeyiz. Her şey Beyoğlu için” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Yazar Hayati İnanç’ın “Can Veren Pervaneler” programı Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davetliler ve çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı. Program başlangıcında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın gerçekleştirdiği projeler konuklara aktarılırken ardından Başkan Yıldız tarafından İnanç’a hediye takdim edildi.

“Her şey Beyoğlu için”

Programın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda ne yapılıyorsa bunu hep birlikte yapıyoruz. Farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin, farklı yaşamların olduğu yer Beyoğlu. Elbette ki biz kendi medeniyet değerlerimizden, tarihimizden, inancımızdan aldığımız ilhamla bir gayretin içerisindeyiz. Yaklaşımımızı gördünüz; adalet, emanet ve meşveret üzerine bir anlayışla Beyoğlu’nu dinliyor birlikte yönetiyoruz. Sonuçta her şey Beyoğlu için, insanımız için. Şimdi de Beyoğlu olarak cumhurbaşkanımıza, ‘Türkiye Yüzyılına’, büyük ve güçlü Türkiye’ye her anlamda nasıl katkı sunabiliriz bunun gayretindeyiz. Biz çocuklarımızı esas aldık. Onlara en iyisini yapabilmek, geleceğin Türkiye’sini onlara hazırlamak gibi sevda ile bu hizmetleri yapıyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hayati İnanç’ın kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda büyük coşku ve heyecan yaşandı. Konuşurken hem düşündüren hem de güldüren Hayati İnanç dinleyicilerinden büyük alkış topladı.