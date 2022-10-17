Beyoğlu’nda ‘Eğitimde Yeşil Gelecek’ projesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. ‘Eğitimde Yeşil Gelecek’ projesi çerçevesinde öğrencilerle birlikte okul bahçesine tohum eken Yıldız, “Her şey çocuklarımızın geleceği için” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde bugün Beyoğlu’nda öğrencilerle buluştu. Kaptanpaşa İmamhatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldız, ana sınıfı öğrencileri ile turşu kurup, marul tohum ekti. Başkan Yıldız ve öğrenciler, önlüklerini giyip hazırlanan malzemelerin başına geçti.

Çocukların kültürümüzde yer alan bu tarz şeyleri öğrenmesinin ve gıdanın nasıl korunması ve yetiştirilmesi gerektiğini bilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, “Gıda Günü münasebetiyle anaokulundaki çocuklarımızla kış aylarına hazırlıkta Anadolu’muzun zengin mutfağının ürünlerinden biri olan turşu kuruyoruz. Çocuklarımız hem bu kültürü öğrensinler hem de sebzelerin nasıl kullanıldığını bilsinler. Dikkat çekmek istediğimiz esas nokta ise israf. Dünya gıda ve tahılla ilgili bir sıkıntı yaşarken tedbirlerimizi almalıyız. Bu konuda ilk yapmamız gereken şey ise israfı önlemek. Gıdaların nasıl hazırlandığını, toprağı, bitkiyi, sebzeyi çocuklarımız tanısınlar. Çünkü toprak berekettir, bolluktur. Ama toprağın bize verdiklerini de israf etmemeliyiz. O açıdan çocuklarımızda bir gıda, toprak bilincinin oluşması için Beyoğlu Belediyemiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Her şey çocuklarımızın geleceği ve daha huzurlu, bereketli bir dünya için” şeklinde konuştu.

Çocuklarla turşu kurmanın ardından tohum topları hazırlandı. Öğrencilere dikey tarımın öğretilmesi ve yetiştirme bilinci oluşturulması açısından okul bahçesinde bulunan dikey borulara hazırlanmış tohumlar ekildi. Anaokulu öğrencileri ile birlikte hazırlanan tohum toplarının okul bahçesinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte borulara ekilmesinin ardından program sona erdi.