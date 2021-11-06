Beyoğlu sakinlerinin yeni buluşma noktası "semt kütüphaneleri”

Beyoğlu’nda semt kütüphaneleri vatandaşların yeni buluşma noktası oldu. Kütüphanelere gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Görüyoruz ki artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var” dedi.

Beyoğlu’nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan Kütüphane Seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesi kapsamında ilk olarak ilçenin en büyük kütüphanesi olan Türabibaba Kütüphanesi’nin yanı sıra İstiklal, Yenişehir, Çıksalın ve Okmeydanı kütüphaneleri faaliyete geçirildi. Projeyle birlikte ilçenin farklı noktasında inşa edilen kütüphaneler, aynı zamanda gençlerin ders çalışmak için de tercih ettiği öncelikli mekanlardan birisi oldu. Hafta içi ciddi bir yoğunluğun yaşandığı semt kütüphaneler hafta sonları da yoğun ilgi görüyor.

Yeni semt kütüphaneleri için çalışmalar devam ediyor

‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kadımehmet, Piripaşa, Bademlik, Fetihtepe, Tophane, Örnektepe, Sinanpaşa ve Hacıahmet kütüphanelerinin de yılsonuna kadar hizmete açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kütüphane Seferberliği 2022 yılında da devam edecek. Yeni yılda ilk olarak Kasımpaşa Sahilde Beyoğlu’nun en büyük kütüphanelerinden birisi olacak olan Yeni Turabibaba Kütüphanesi faaliyete geçirilecek. İkinci büyük kütüphane ise Hasköy sahil de açılacak. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Esgher Sinagogu, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ’’Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi’’ olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var

Semt kütüphanelerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “7’den 70’e herkesin kütüphanelerde bulunup kitap okumasını sağlamak amacıyla başlattığımız Kütüphane Seferberliği ile kısa sürede güzel sonuçlar elde ettik. Kütüphanelerimize yoğun bir ilgi var. Kimisi kitap okumak için, kimisi ders çalışmak için bu mekanlara geliyor. Buradaki en büyük etken ise kütüphanelerin mahallelerine kadar gelmiş olması. Çok kolay ulaşılabilir olması. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dijital çağda kütüphanelere gösterilen bu yoğun ilgi de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Görüyoruz ki artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var. Beyoğlu’nun hemen her bölgesine, ihtiyaç karşılayacak kadar kütüphane yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.