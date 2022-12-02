Beyoğlu Belediyesi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel konser

Beyoğlu Belediyesi Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hasköy Sahil’de özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dezavantajlı bireyler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sanatçı Aydilge de sahne aldı. Katılımcılar şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla birçok yerde düzenlenen etkinliklerden birine de Beyoğlu ev sahipliği yaptı. ‘Sevgi Var Engel Yok’ diyerek yola çıkan Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, düzenlenen etkinlikte dezavantajlı bireyler ve aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Katılım gösteren aileler ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik başladı.

"Sevgi varsa engel yoktur diyoruz "

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Yıldız, “İnanıyorum ki büyük bir milletin çocukları olarak sevgi varsa engel yoktur diyoruz ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Yıl içerisinde belli günler sığdırılsa da bize göre Allah’ın eşit kulları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşları olarak, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu cennet vatanda kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Allah’ın izniyle, sevgi ve muhabbetle, merhametle, şefkatle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu toprakların mayasında Hoca Ahmet Yesevi’lerin, Hacı Bektaşî Veli’lerin, Hacı Bayram Veli’lerin yoğurduğu sevgi, muhabbet, dostluk ve kardeşlik var. Bugün burada bu sofrayı bizimle paylaştınız. Biz de sevgi var engel yok anlayışıyla Beyoğlu’na hizmet etmeye, Türkiye’ye ve tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın konuşmasının ardından şarkıcı Aydilge sahneye çıktı. Şarkılarıyla dezavantajlı bireyleri ve ailelerini eğlendiren sanatçı da “Sevgi var engel yok diyoruz. Bugün bizi burada bir araya getirdiği için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür ediyorum” dedi. Çocukların sanatçı Aydilge’ye olan ilgisi ve şarkılar eşliğinde dans edip eğlendikleri anlar ise kameralara yansıdı.