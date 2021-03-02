Beyoğlu Belediyesi’nden 28 Şubat sergisi

Beyoğlu Belediyesi, 28 Şubat post-modern darbesinin 24’üncü yıldönümü dolayısıyla ‘28 Şubat’ı Yaşadım 28 Şubat’ın Farkındayım’ adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde Galatasaray Lisesi’nin önünde yer alan serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, 28 Şubat’ı anlatan 28 adet fotoğraf karesi yer alırken, sergiyi ziyaret eden vatandaşlar fotoğrafları ilgiyle inceledi.

“Bütün bu darbelerde mağdur olan hep millet olmuştur”

Sergiye ilişkin konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğunda milletin iradesine dayanarak nasıl 28 Şubat kararlarını ortadan kaldırmışsa, 15 Temmuz’da silahını millete doğrultanlara da millet kendi cevabını vererek köprüde, meydanda her türlü mücadeleyi vermiştir. Bundan sonra da güçlü bir şekilde bu mücadeleyi verecektir. 28 Şubat’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. 28 Şubat ve bütün darbeler bir insanlık suçudur. Bütün bu darbelerde mağdur olan hep millet olmuştur. Biz de geçtiğimiz günlerde burada Karabağ zaferi, Hocalı katliamı, insanlığa nerede bir zulüm yapıldıysa, nerede bir acı çektirildiyse unutturmamak adına sergimizi açmıştık” dedi.

Serginin 28 fotoğraftan oluştuğunu söyleyen başkan Yıldız, “28 Şubat sergimizi darbeyi, onun etkilerini, millet iradesine olan saldırıyı unutturmamak ve milletin direncini ve bilincini hep diri tutmak adına bu fotoğraf sergisini Beyoğlu Belediyesi olarak sizlerin ziyaretine sunuyoruz. Umarım Türkiye’de bir daha darbe heveslileri darbeye heves etmezler. Bir yerden güç alarak milletin iradesine saldırmak isteyenler her defasında bilsinler ki millet kendi iradesine sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Başkan Haydar Ali Yıldız, konuşmasını tamamlamasının ardından beraberindeki Kaymakam Mustafa Demirelli ile birlikte sergiyi gezdi.