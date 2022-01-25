Beyoğlu Belediyesi ekiplerinden ana arterlerde gece mesaisi

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde ve meydanlarda gece boyunca yürüttüğü çalışmalarla ana arterleri ulaşıma açtı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı dün gece itibariyle etkisini daha da artırınca İstanbullular araçlarıyla uzun süre yollarda kaldı. İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Beyoğlu’nda, Beyoğlu Belediyesi ekipleri duruma müdahale etmek için hummalı bir çalışma başlattı. İlçede bulunan ana arterler başta olmak üzere tüm caddelerde gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

"Gece boyu süren çalışmalarla ana arterler ulaşıma açıldı"

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada: "Beyoğlu Belediyesi ekipleri, yetki alanında olmamasına rağmen Yeni Çarşı, İnönü, Sıraselviler, Ömer Hayyam, Boğazkesen, Hayriye, Baruthane, Bostanbaşı, Fatih Sultan, Bahriye ve Cihangir caddeleri Şişhane yokuşu başta olmak üzere tüm meydanlarda gece boyunca yürüttüğü küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları ulaşıma açarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Yapılan çalışmalarla Beyoğlulular ciddi bir sorunla karşılaşmadan geceyi geçirdi" ifadelerine de yer verildi.