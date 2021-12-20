Beyoğlu 5 katlı binada yangın

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar panikle binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise dairede dumandan etkilenen bir kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

(MB-