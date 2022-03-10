Beylikdüzü’ne yeni markalı proje

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde konut projeleri yükseliyor. Bölgede butik ve özel konsepte sahip yeni projenin startı verildi.

Bölgenin en önemli konut geliştiricilerinden olan Boss4 Gayrimenkul, Beylikdüzü’nde yeni projesine start verdi. Yapılan şirket açıklamasına göre Boss4 Gayrimenkul, Beylikdüzü Kavaklı’daki yeni projesi için hazırlıklarını tamamladı. Bölgede markalı projeler gerçekleştiren firma, Alya Dream’ı 5 bin 46 metrekare alan üzerinde inşa edecek. Butik ve özel konsepte sahip olan proje, 3 bloktan oluşacak. 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire tipinde 94 daire ile 17 dükkanın yer alacağı projede, daire büyüklükleri 130 metrekare ile 352 metrekare aralığında olacak.

Yakuplu Sahil, Yaşam Vadisi ve Marina’ya kolayca ulaşılacak mesafede yer alan proje, 3 büyük alışveriş merkezi ile hastaneler, özel okullar ve devlet okullarının merkezinde konumlanıyor. Üst katları deniz manzaralı dairelerden oluşan projede metrekare fiyatları ortalama 18 bin - 20 bin TL olarak belirlendi.