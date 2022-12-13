Beylikdüzü’nde site otoparkında intihar

Beylikdüzü’nde bir şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında aracının içinde kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tamer Arda (43) isimli şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında arabasının içinde site sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Arda’nın site yöneticisi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Arda’nın yakınları siteye geldikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda Tamer Arda’nın kafasına tabanca ile ateş ettiği iddia ediliyor.