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Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN VE KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE EN ÖN SAFTA YER ALAN SAĞLIKÇILARA ADANAN "BEYLİKDÜZÜ KLASİK MÜZİK FESTİVALİ"NİN İKİNCİ GÜNÜNDE KEMAN SANATÇISI YİĞİT KARATAŞ VE AVRASYA ODA ORKESTRASI, "MOZART YÜZYILLARDIR TAZE" KONSERİYLE İLÇEDE KLASİK MÜZİK RÜZGARI ESTİRDİ.

İSTANBUL 12.08.2020, 22:31
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Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali"nin ikinci gününde keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası, "Mozart Yüzyıllardır Taze" konseriyle ilçede klasik müzik rüzgarı estirdi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali" klasik müzik severleri bir araya getirmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde, klasik müziğin genç yeteneklerinden keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası, "Mozart Yüzyıllardır Taze" konseriyle davetlilere keyifli anlar yaşattı. Sahne performansıyla izleyenlerden tam not alan genç kemancının performansını davetliler cep telefonlarıyla kaydetti. Beylikdüzü Yaşam Vadisi “6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi”nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınırken, girişlerde dezenfektan verilerek ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayanlara ise maske verildi. Alandaki sandalyeler üzerine numaralandırma yapılarak girişte verilen numaralarla davetliler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda klasik müzik sever katıldı. Konser, Mozart’ın 41’inci Senfonisi ile sonlandı. "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali" Cumartesi akşamı, Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın gala konseriyle sona erecek.

“Müziğin iyileştirici gücünü göstermek istiyoruz”

Müziğin ruhu iyileştirdiğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü notaları çok özlemişti. Vatandaşlarımız klasik müziğe çok ilgi gösteriyor. Bizde bu sene sosyal mesafe kurallarına uyarak, kişisel hijyenimize uyarak etkinlik düzenleyeceğimizi bütün vatandaşlarımıza göstermiş olduk. Bu sene 6’ncısını düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasiği sağlık çalışanlarımıza adadık. Gerçekten çok yoruldular. İnsanlarımızın uyması gereken çok basit kurallar var. Bu kurallara uyduğumuz takdirde sağlık çalışanlarımızı da rahatlatmış oluyoruz. Müzik bizim ruhumuzu iyileştiriyor. Biz Beylikdüzü’nde vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizim için bu sahne çok önemli. Komşularımızla kucaklaşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Beylikdüzü sosyal mesafe konusunda çok duyarlı. Koltuk sistemini ona göre ayarladılar. Bugünde Mozart’ın eserlerini dinleyeceğiz. Müziğin iyileştirici gücünü Yaşam Vadisi’nde göstermek istiyoruz” dedi.

“Kızım keman çalmak istiyor, belki bu etkinlik ileride keman çalmasına vesile olur”

Etkinliklerle bir arada olmanın moralini yükselttiğini söyleyen Meral Güner, “Etkinlikler bizleri birleştirmek için çok güzel oluyor. Kurallara dikkat ederek bir arada olmak moralimizi düzeltmek için çok önemli. Açık hava zaten, ben sorun görmüyorum. Beylikdüzü Belediyesi çok iyi çalışıyor. Klasik müziği çok severim. Kızım da keman çalmak istiyor. Belki bu etkinlik kızımın ileride keman çalmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

“Müziğin türünü ayırmamak lazım hepsi çok güzel”

Konserleri sıkı takip ettiğini son günde de gideceğini söyleyen Nihat Böke, “Ben dünkü konsere de geldim. Çok etkilendim. Herkesin yerleri belli numaralandırılmış bir buçuk metrelik aralar oluşturulmuş. Herkes çok mutlu. Cumartesi de geleceğim. Müziğin türünü ayırmamak lazım hepsi çok güzel” diye konuştu.

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