Beykoz’un maharetli kadınları ünlü şeflerden eğitim alıyor

Beykoz’da kadın el emeğinin ekonomik değere dönüştüğü ‘Beykoz’un Erguvanları Kadın Kooperatifi’nin girişimci kadınları, 4 hafta sürecek olan Mutfak Akademisi’nin eğitim günlerinde ünlü şeflerden aldıkları workshop eğitimi ile hem gastronomi alanında uzmanlaşıyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek ve dezavantajlı kadınların emeklerini topluma ve ekonomiye kazandırmak amacıyla yaklaşık bir yıl önce kurulan ve ticari faaliyete başlayan “Beykoz’un Erguvanları Kadın Kooperatifi”, ilçedeki maharetli kadınlara gelir kapısı oldu. Kadın el emeğinin ekonomik değere dönüştüğü kooperatif girişimci kadınları, ‘Beykoz Millet Sofrası’nda ünlü şefler eşliğinde hem workshop eğitimi alıyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor. 4 hafta sürecek olan Mutfak Akademisi’nin ilk eğitim gününde ünlü şef Ayvaz Akbacak, lezzetli yemek yapımının tekniklerini ve püf noktalarını anlatarak Beykozlu kadınlara workshop eğitimi verdi. Kadınlar, 4 haftanın sonunda ünlü şeflerden alacakları eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanacak. Ardından girişimci kadınlar düzenlenecek yarışmada ter dökecek.

“Amacımız kadınlarımızın el emeğini değerlendirip, onlara istihdam alanı oluşturmak”

Beykoz’un Erguvanları Kadın Kooperatifi Başkanı Derya Askeroğlu, “Beykoz Erguvanları Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifimiz 10 Mart 2022 tarihinde kuruldu. Kooperatifimizde 20 girişimci kadın bulunuyor. Katılmak isteyen üyelerimiz bizlere ulaşabiliyorlar. Beykoz’da ikamet eden her kadın bizim kooperatifimize katılabiliyor. Kooperatifimizde gıda alanı ve el sanatları alanında üretimler yapıyoruz. Gıda alanında; unlu mamuller, ev yemekleri ve konserve ürünleri bulunurken el sanatları alanında ise takı tasarımı, moda tasarımı, cam, keçe, kumaş alanında üretim yapıyorlar. Üyelerimize Beykoz’un belli bölgelerinde kurduğumuz pazar yerlerinde, stantlarda, e-ticaret sitelerinde satış imkanı sunuyoruz. Beykoz Belediyesi bünyesi altında kurduğumuz kooperatifimizde amacımız kadınlarımızın el emeğini değerlendirip onlara istihdam alanı oluşturmak” dedi.

“3-4 haftalık bir eğitim göreceğiz ünlü şeflerimizin öncülüğünde”

Ünlü şeflerden eğitim alan kooperatif üyelerinden Filiz Kurusüleyman, “Beykoz’un Erguvanları Kadın Kooperatifi’nde girişimciyim. Eğitimleri çok verimli buluyorum. Biz geçen hafta burada bir çalışma yaptık ve o çalışmanın sonucunda çok güzel bilgiler öğrendiğimiz için bugün tekrar çağrıldık. 3-4 haftalık bir eğitim göreceğiz ünlü şeflerimizin öncülüğünde. Ardından yarışmamız olacak. Bugün eğitimde istin çorbası ve hünkar beğendiyi öğrendik. Şu anda arkadaşlar elmalı muhallebi yapıyorlar. Bunların püf noktalarını; patlıcan nasıl közlenir, közlendiği zaman o is kokusunun çıkmaması için nelere dikkat etmemiz gerekir, ayrıca hünkar beğendinin sosunun tekniklerini, bilmediğimiz bir sürü şeyi öğrendik. Bize bu imkanları sağladığı için Beykoz Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Böyle deneyimli şeflerle tanışabilme şansı ve böyle kaliteli bir eğitim alma şansını edindiğimiz için çok teşekkür ediyoruz”

Kooperatif üyelerinden Burcu Kırcı ise, “Şu an Beykoz Belediyesi’nin çok güzel bir eğitimini alıyoruz. Gerçekten hem evimizde ihtiyacımız olacak en basit teknikleri öğreniyoruz. Böyle deneyimli şeflerle tanışabilme şansı ve böyle kaliteli bir eğitim alma şansını edindiğimiz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Beykozlu kadınlara ve hatta bütün kadınlara bence örnek gereken bir etkinlik yapıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Kadınların ev yemekleri ve unlu gıdayla başlayan üretim serüveninde Cumhuriyetköy’de kurulan Beykoz Köy Pazarı’nda da yer alacak olan “Erguvan” markalı el sanatı ürünlerin, e-ticaret siteleri aracılığı tüm ülkeye pazarlanacak.