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Beykoz’da vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme meydanında sağlık tarama aracı ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz tarama gerçekleştirdi. Tarama kapsamında vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu ve şeker kontrolleri yapıldı. Vatandaşlar sağlık taramasına yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL 19.10.2021, 14:24
Beykoz’da vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme meydanında sağlık tarama aracı ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz tarama gerçekleştirdi. Tarama kapsamında vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu ve şeker kontrolleri yapıldı. Vatandaşlar sağlık taramasına yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Beykoz Belediyesi de anlamlı bir adım atarak Ortaçeşme Meydanında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması fırsatı sundu. Meydanda bulunan otobüse gelen vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu ve şeker kontrolleri gibi kontrolleri yapıldı.

Sağlık taramasına katılan Merve Bakırcı, “Meme kanseri farkındalık haftası için Ortaçeşme’de böyle bir sağlık otobüsü kurulmuş. Beykoz Belediyesi’nin bize sunduğu bu ücretsiz imkanlardan herkes bence faydalansın. Bugün ben de buradayım. Açlık kan şekerime bakıldı. Tansiyonum ölçüldü. Göz tansiyonuma bakıldı. Herkes zaten gayet de ilgili. Buraya gelip sizler de faydalanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sunulan hizmet kapsamında sağlık taramasına katılan ve memnuniyetini dile getiren Şengül Kayacı, “Bugün ben buradayım. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sabah geldim açlık kan şekerim, göz tansiyonum, kontrollerim ve normal tansiyonlarım ücretsiz olarak kontrol edildi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kadınlar olarak hepimiz buradayız. Belediyemize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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