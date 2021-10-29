banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Beykoz’da sporcular "Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı" için pedal çevirdi

Beykoz’da Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı, bisiklet sporcularının heyecanlı rekabetinin yaşandığı “Beykoz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı”yla kutlandı.

İSTANBUL 29.10.2021, 13:27
Beykoz’da sporcular "Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı" için pedal çevirdi

Beykoz’da Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı, bisiklet sporcularının heyecanlı rekabetinin yaşandığı “Beykoz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı”yla kutlandı.

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, ilk kez düzenlenen, kapalı parkurda tur esasıyla yapılan bisiklet yarışı türü olan, kriteryum yarışında 167 sporcu, 11 farklı kategoride pedal çevirdi.  Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun kurallarına uygun yapılan yarış, kapsamlı bir düzenlemeyle İstanbul’un ilk spor ormanı olmaya hazırlanan Beykoz Belediyesi Kanuni Spor Ormanı’nda gerçekleşti. Yarışta Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da pedal çevirdi. İlçedeki Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gün sonunda dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Kupası ve çeşitli miktarlarda para ödülü verilecek.

"Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Cumhuriyetin 98. yılında anlamlı bir spor organizasyonunu Beykoz Belediyesi Kanuni Spor Ormanı’nda yapıyoruz. Bu organizasyona destek veren federasyonumuzu, mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu yarışmaya katılan sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Katıldıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Anlamlı bir iş yapılıyor. Bu anlamlı işi yapma yetkisini bana Beykoz halkı verdi. Kendilerine müteşekkirim. Beykoz’a, İstanbul’a ve spora hizmet ediyoruz. Burası yaklaşık 8,5 milyon metrekare bir alan, spor ormanı olarak inşa etmeye başladık. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Şu an gördüklerimiz işin aslında fragmanı, burası tüm İstanbullulara ve Türkiye’ye 365 gün 24 saat hizmet verecek olan anlamlı bir mekandır." diye konuştu.

Beykoz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı’nın her yıl tekrarlanarak  geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3