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Beykoz’da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi

İstanbul’un balıkçı ilçelerinden Beykoz’da düzenlenen balık tutma yarışmasında en büyük ve en ağır balığı tutan altın ödülünün sahibi oldu. Av sezonunun açıldığı ve bereketli bir şekilde devam eden sürede Beykozlular en büyük balığı tutmak için çubuklu sahilde yerini aldı.

İSTANBUL 25.10.2021, 09:43
Beykoz’da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi

İstanbul’un balıkçı ilçelerinden Beykoz’da düzenlenen balık tutma yarışmasında en büyük ve en ağır balığı tutan altın ödülünün sahibi oldu. Av sezonunun açıldığı ve bereketli bir şekilde devam eden sürede Beykozlular en büyük balığı tutmak için çubuklu sahilde yerini aldı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ’Balık Tutma Yarışması’nda yarışmacılar en büyük ve en ağır balığı tutmak için çubuklu sahilde oltalarını attı. Beykoz ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören yarışmada balıkçılar çubuklu sahilinde saatlerce oltalarını boğaza attılar. Boğazın en bereketli konumlarından olan Beykoz sahilinde oltalarını atan balıkçılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilen yarışmada, en büyük ve en ağır olmak üzere iki ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

“Ben de 10 senedir balık tutuyorum, güzel ve iyi bir uğraş”

Çubuklu sahilinde olta atan balıkçılardan Serhat Özkoçak, "Böyle etkinlikler yaptığı için Başkan’a ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Böyle gençlere hem yol açmış oldu ve iyi bir hobi oluyor.

Ben de 10 senedir balık tutuyorum, Kanlıca’da yaşıyorum. Güzel ve iyi bir uğraş diyebilirim. Zaman buldukça buraya balık tutmaya gelirim. Buradaki balık durumu ise işte gece lüfer çıkıyor, gündüz kurşun arkası çalışıyor ama bu sene biraz zayıf" dedi.

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