Beykoz’da AKDEM ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evini temizliyor

Beykoz Belediyesi, AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi olan, kendi işini yapamayan ve engelli vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizliyor. Ekipler tarafından 2021 yılı içerisinde 572 kez ev temizliği yapıldı.

Beykoz Belediyesi AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ve kendi işini yapamayan ve engelli vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleniyor. Belediye ekipleri "evde temizlik" kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Beykoz’da AKDEM ekipleri tarafından, 2021 yılı içerisinde 572 kez ev temizliği yapıldı.

"Gelen temizlik ekiplerinden çok memnunum"

Engelli olduğu için kendi başına evinin temizliğini yapamayan 72 yaşındaki Seher Özmen, ”Araştırdım, Belediye’ye telefon ettim böyle bir hizmetiniz var mı diye. Kontrole geldiler, baktılar ki yaşlı ve engelliyim onun üzerine ekip yollamaya karar verdiler. Kalp hastasıyım, engelliyim, midemde baret var ve KOAH hastasıyım. Ufak tefek temizlik işlerini yapabiliyorum ama öyle kapsamlı yapamıyorum. Beykoz Belediyesi’ne bu hizmeti bize verdiği için çok teşekkür ederim. Gelen temizlik ekiplerinden de çok memnumum" şeklinde konuştu.