Beykoz’da Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi hizmete başladı

Beykoz Belediyesi tarafından “Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol Fark Et” sloganıyla dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan merkezde, sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan sanata birçok alanda hizmet verilecek.

Çubuklu Hobi Bahçesi’nde kurulan mekânda çocuklar, doğayla iç içe sağlıklı bir ortamda dil, konuşma, zanaat, müzik ve mutfak alanlarında uzmanlardan eğitim alacak, doğa ve sanat etkinlikleriyle özgüven kazanacak. Uzman sağlık personeli ise engel durumları ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli destek tedaviler uygulayacak. Aynı zamanda AKDEM’de ailelere de uzman ekipler tarafından çeşitli destekler verilecek.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü Anıl Çınar, “Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Beykoz’da Aile Kadın Destekleme Merkezi’ni haziran ayında aktif hale getirdik. Beykoz AKDEM’de içerisinde engelsiz tarım, pedagog desteği, ergen psikoloğu, yetişkin psikoloğu, mutfak atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, zanaat sınıfı, müzik sınıfı kendi tesisimiz dışında atlı terapilerle Beykoz içerisindeki dezavantajlı kesime ve engelli ailelere yardım etmekteyiz” dedi.

AKDEM’de pedagog olarak görev yapan Nihan Aksöz, “3 ve 12 yaş arası çocuklara ruh sağlıklarını desteklemek adına destek ve terapi hizmeti veriyoruz. Yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeleriyle ilgili desteklerde bulunuyoruz“ diye konuştu.