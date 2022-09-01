Beykoz Belediyesinden, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Beykoz’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak, basında ve sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin Beykoz Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tokatköy’de bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları planlandığı gibi hızla sürdürülmektedir. Basın ve sosyal medya aracılığıyla proje ve çalışmalarla ilgili gerçek dışı bazı bilgiler paylaşılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bugün yayılan bir takım gerçek dışı iddialara karşı kurumumuz tarafından aşağıdaki açıklamaları yapma gereği doğmuştur.

İddia: İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı. (Halk TV)

Gerçek: Sadece kentsel dönüşüm alanında güvenlik amacıyla önlem alındı. İlçeye ve Tokatköy mahallesine giriş çıkışlar tamamen serbest.

İddia: Yetkililer sorularımızdan kaçıyor.

Gerçek: İddialara karşı söz hakkımızı kullanmak istediğimiz, açıklama yapabileceğimizi söylediğimiz başta Halk TV ve Sözcü olmak üzere, proje alanından gerçek dışı bilgilerle yayın yapan kuruluşlardan hiçbir geri dönüş alamadık.

İddia: İnsanlar zorla yerlerinden ediliyor.

Gerçek: Kentsel dönüşüm yapılacak arazi belediyeye ait. Proje sonunda hem evler yenilenecek hem de hak sahipleri tapularına kavuşacak.

İddia: Rantsal dönüşüm yapılıyor. (İsmail Arı, Mahmut Tanal)

Gerçek: Proje maliyetinin yaklaşık yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak. Belediye kendine ait olan arazideki hakkından vaz geçerek milyarlarca TL’lik bir gelirden de vazgeçmiş olacak.

İddia: Hak sahipleriyle konuşmadınız. (Hacer Foggo)

Gerçek: Hak sahipleriyle defalarca toplantılar yapıldı. Tüm süreç ortak akılla yürütüldü. Tokatköy’de bu projeye özel bir ofis açıldı.

İddia: İnsanlar kentsel dönüşüm istemiyor.

Gerçek: Proje alanındaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğu muvafakat verdi. Muvafakat veren hak sahipleri aylar önce evlerini boşalttı ve projenin başlamasını bekliyor” ifadelerine yer verildi.