Beykoz Belediyesi’nden Kadınlar Günü’ne özel ‘Hayat Müşterektir’ programı

Beykoz Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘Hayat Müşterektir’ adlı program

düzenlendi.

Beykoz Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Hayat Müşterektir’ isimli program, Astromatik Ayşegül Aydın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Beykozlu kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa ‘En Hamarat Benim’ isimli yarışmanın sunucusu ve Instagram fenomeni Kadir Ezildi, buz hokeyi milli sporcusu ve Tıp Fakültesi öğrencisi İlkim Dilan Uygun, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, ilk kadın römorkör kaptanı Gizem Turan ve Türkiye’de ilk kadın nalbant Şeyma Kalkan konuk olarak katıldı. Söyleşi bitiminde konuklara Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından çiçek takdim edildi.

“Beykoz Kadın Meclisi’nin de iş birliği ile harika bir organizasyon”

Söyleşide moderatör Aygül Aydın, “Beykoz Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu, özellikle Beykoz Kadın Meclisi’nin de iş birliği ile düzenlenen organizasyon, harika bir organizasyon. Bütün kadınların, kadın girişimcilerin ve Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını hem de ilgili kolaylıkları anlatan güzel bir organizasyon. Çeşitli mesleklerden kadınlarımız var. Erkek işleri yapan kadınlarımız var. Kadınların mesleklerinde, hayatlarında nasıl zorlandıklarını anlatacak güzel, geniş kapsamlı bir program” dedi.

“Erkekler bilerek izlemiyorlar, izlerse üstlerine iş kalacağından korkuyorlar o yüzden”

Yarışma sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi ise, “Beni daha çok hanımlar bilir, çünkü daha çok gündüz kuşağında yer alırım. O yüzden daha çok hanımlar izliyorlar. Erkekler bilerek izlemiyorlar, izlerse üstlerine iş kalacağından korkuyorlar o yüzden. Ben daha öncesinde hastanede çalışıyordum. 6 sene yoğun bakımda hasta bakıcılık yaptım. Hastaların altını temizleyip, yemeklerini yediriyordum. Çarşafları, nevresimleri değiştiriyordum. Temizlik hastalığım orda da çok yüksekti. Ve bana soruyorlardı ’Sen tiksinmiyor musun?’ diye. Şükür tiksinmiyorum” şeklinde konuştu.