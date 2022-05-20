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Beykoz Belediyesi kent tarımına ışık tutan projelerini İstanbullularla buluşturuyor

Asırlar boyu İstanbul’un tarım merkezi olarak adından söz ettiren Beykoz, bereketli topraklarını değere dönüştürmeyi sürdürüyor. Yeni nesil tarım modelleri ve projeleri ile önemli bir atılım yapan Beykoz Belediyesi, düzenlediği ‘Beykoz’da Kent Tarımı Toplu Açılış Töreni’ni ile yeni projelerini duyurdu.

İSTANBUL 20.05.2022, 17:45
Beykoz Belediyesi kent tarımına ışık tutan projelerini İstanbullularla buluşturuyor

Asırlar boyu İstanbul’un tarım merkezi olarak adından söz ettiren Beykoz, bereketli topraklarını değere dönüştürmeyi sürdürüyor. Yeni nesil tarım modelleri ve projeleri ile önemli bir atılım yapan Beykoz Belediyesi, düzenlediği ‘Beykoz’da Kent Tarımı Toplu Açılış Töreni’ni ile yeni projelerini duyurdu.

İstanbul’da kent tarımının öncüsü olma hedefiyle yola çıkan Beykoz Belediyesi, üreticileri ve üretimi desteklemeye devam ediyor. İlçenin tarım potansiyelini geliştirmek için önemli projeleri hayata geçiren Beykoz Belediyesi, alım garantili tarım sözleşmesinden fide dağıtımına, topraksız seradan tescilli özel ürünlere kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz’un bereketli topraklarının gelişmesi için yaklaşık üç yıldır büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, “Bugün biz 5 tane projemizin açılış ve lansmanını yapıyoruz. Tabii ki merkezinde köy pazarımız var. Burası Cumhuriyetköy, Beykoz’umuzun önemli tarım merkezlerinden bir tanesi. Beykoz, Osmanlı’dan bugüne aslında tarım bakımından İstanbul’u besleyen önemli merkezlerden bir tanesi. İstanbul’da Beykoz’u kent tarımının merkezi yapma düşüncesiyle birçok hazırlıklar yaptık. Bunlardan en önemlisi alım garantili üretim. Biz çiftçimize diyoruz ki ‘Siz üretin, yetiştirin’ satamadığınızı biz alacağız. Ve nitekim öyle yaptık. Sonrasında ürettiklerinizi pazarlayabileceğiniz, satabileceğiniz çok önemli köy pazarları yapacağız. İşte o köy pazarlarının ilkini buraya Cumhuriyet köye yaptık. Buradaki köy pazarında Beykoz’un üreticileri ürettikleri ürünleri satıyorlar. Satamadıklarını biz zaten alıyoruz ve onu ihtiyaç sahibi komşularımıza, hemşehrilerimize ulaştırmış oluyoruz. Tohum ve fide üretim merkezi olan fide üretim merkezimizin açılışını bugün yapıyoruz. Burada yılda en az 1 milyon fide üretmeyi planladık. Ve o fidelerin tamamını ücretsiz olarak Beykozlu hemşehrilerimize dağıtacağız. Bizim çiftçi kayıt sistemine bağlı olan çiftçi sayımız 3 yıl önceye göre bugün 4 kat arttı. Beykoz Ziraat Odası’na kayıtlı olanlarda 7 kat arttı. Böyle olağanüstü bir ilgi var. Hemşehrilerimizle birlikte kent tarımı modelini 3 yıldır uyguluyoruz. Ve ortaya çıkardığımız projelerin de bugün açılışını yapıyoruz“ dedi.

Program, Mustafa Ceceli’nin konseriyle son buldu.

1 milyon fide üretimi hedefleniyor

Tarımsal üretimin en büyük harcama kalemini oluşturan tohum ve fide konusunda çiftçilere destek olan Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serası’nı da hizmete açtı. 16 bin 40 metrekarelik bir alanda açık ve kapalı üretim alanları oluşturan Beykoz Belediyesi, ilk etapta bir milyon mevsimlik fide üretimi ve çiftçilere yazlık fide dağıtımı hedefliyor. Beykoz Belediyesi’nin kent tarımı alanında bir diğer projesi ise Alım Garantili Tarım Sözleşmesi. Bu projeyle Beykoz Belediyesi, yıl başında alım garantisi verdiği çiftçinin mahsulü olgunlaştığında satamazsa alıp, ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıyor. Bugüne kadar 46 çiftçi ile sözleşme imzalandı. Toplamda 200 ton sebze- meyve ile 61 bin adet yumurta ve dört bin litre süt alındı.

QR sistemiyle ürün hakkında bilgi sahibi olunuyor

Haftanın her günü açık, sabit ve modern bir pazar yeri olarak hizmete alınan Beykoz Köy Pazarı, İstanbulluları Beykoz markalı doğal ve taze ürünlerle buluşturuyor. Şu anda 27 üreticinin mahsul yetiştirdiği Beykoz Köy Pazarı tezgahlarında QR kodlarla ürünün tezgahtan önceki serüveni hakkında da bilgi sahibi olunuyor. Beykoz Üniversitesi ile güçlerini birleştiren Beykoz Belediyesi, Çubuklu Topraksız Tarım ve AR-GE Serası’nı kurdu. Dört mevsim iyi tarım koşullarına uygun olarak sebze-meyve üretip, ihtiyaç sahiplerine verilen projede daha az maliyetle sürdürülebilir tarımın mesajı veriliyor. Öğrenciler ve araştırmacılar tarımın geleceği için AR-GE çalışmaları da yürütüyor. Sürdürülebilir yaşamı destekleyen Beykoz Belediyesi, Permatürk Vakfı ile Beykoz Ekolojik Park’ı hayata geçirdi. Okullar, çiftçiler ve ilçe sakinlerinin katılımına açık olan parkta permakültür ve ekolojik tarım uygulamaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda doğayla ahenk içerisinde bir yaşamın kodlarını veren atölye çalışmaları düzenleniyor.

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