BESYO Hazırlık Akademisi kazandırmaya devam ediyor

Başakşehir Belediyesinin spor akademilerine girmek isteyen gençler için hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Akademisi’nde hayaller gerçeğe dönüşüyor. Akademide verilen eğitimlerle 45 öğrenci, üniversitelerin spor bölümlerini kazandı.

Başakşehir Belediyesi, spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik açtığı hazırlık kurslarla gençleri hayalleriyle buluşturuyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda 2016 yılında açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Akademisi’nde bugüne kadar 210 öğrenciden

191’i spor akademilerine girmeyi başardı. 2022 yılında ise 55 öğrenciden 45’i üniversitelerin spor bölümlerine girmeye hak kazandı. Yetenek sınavları ise hala devam ediyor. BESYO Hazırlık Akademisi öğrencileri, aldıkları eğitimler sayesinde üniversitelerin yetenek sınavlarında zorlanmadıklarını dile getirdi.

Hazırlık kursuna katılan gençler, BESYO’larda eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemine giriyor. Önce genel sınav, ardından da ilgili üniversitenin yetenek sınavından başarıyla geçen adaylar, mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde spor uzmanı ve yönetici, özel sektördeki spor tesislerine sportif eğitim uzmanı, turistik alanlarda rekreasyon uzmanı ve animatör olarak görev yapabiliyor.