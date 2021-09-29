BESMEK’te yeni dönem kayıtları başladı

Beyoğlu Belediyesi, geleneksel misyonu çerçevesinde istihdamın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstihdama yönelik mesleki eğitim kursları için 2021-2022 eğitim dönemi kayıtları başladı.

Yeni bir vizyon ile kursiyerler için yeniden kapılarını açan Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kurslarından (BESMEK) vatandaşlar ücretsiz olarak yaralanabiliyor. Uzman kadro eşliğinde alınan eğitimler sayesinde katılımcılar yeni iş imkanlarına kavuşuyor.

İstihdama verdiği değer ve bu alanda geliştirdiği projeler ile ön plana çıkan Beyoğlu Belediyesinin, Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (BESMEK) 2021-2022 eğitim dönemi kayıtları başladı.

Beyoğlu’nda meslek edinmek ve kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlar; BESMEK’in Ahşap Yakma Tekniği, Ahşap Oyma, Bağlama, Gitar, Keman Batı Müziği, İngilizce, Çince, Su Kabağı İşlemeciliği, Deri Aksesuar Yapımı, Gümüş Kazaz Eğitimi, Çakıl Taşı Eğitimi, Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Solucan Gübresi Üretimi, Arıcılık, Santralist, Adli Kalem İşleri, Emlak Danışmanlığı, Müşteri Asistanı, Çocuk Gelişimi, Bilişim Teknolojisi, 3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3ds Max Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurslarında eğitim alma fırsatı bulacak.

BESMEK hakkında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi, ‘Geleceğini Şekillendir, Geç Kalma!’ sloganıyla, on yıllardır çeşitli sektörlerle iş birliği çerçevesinde sanat ve mesleki eğitim kurslarını hayata geçiriyor. Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları adı altında açılan kurslarda eğitim alan yılda yaklaşık 25 bin kişi, çeşitli sektörlerde iş imkanlarına kavuşuyor. Beyoğlu’nda yaşayan gençler ve meslek edinmek isteyen pek çok yetişkin bu kurslarla kendilerini hayata hazırlıyor” dedi.

“Köklü bir geçmişi olan BESMEK’in vatandaşlarımıza büyük bir hizmet sunuyor” şeklinde sözlerini sürdüren Başkan Yıldız, “Bu kurslarımızda uzman kadromuzdan eğitim alanlar, istihdama büyük katkı sağlıyor” açıklamalarında bulundu.

Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu BESMEK’te eğitim almak isteyen ilçe sakinleri; kursiyer.beyoglu.bel.tr adresinden kayıt yapabilir.