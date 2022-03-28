Belgeselciler Ataşehir’i anlatacak

Ataşehir Belediyesi farklı yönetmenlerin gözünden ilçeye özgü hikâyelerin ele alınacağı “Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı”na başlıyor. İlk film olan “Hedef”in galası 30 Mart Salı günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde perdeye yansıyacak.

Toplumsal belleğin oluşumunda ve kitleler tarafından benimsenmesinde belgesel sinemanın etkisi olduğu biliniyor. Ataşehir Belediyesi de hayata geçireceği bu belgesel film projeleriyle ortak hafızaya katkı sunmayı hedefliyor.

Bu çerçevede ünlü yönetmenlerin gözüyle Ataşehir’den izler taşıyan farklı konu ve içeriklere sahip filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklarıyla kent kimliğini zenginleştiren insan hikâyelerini ve ilçenin gelişmekte olan dinamiklerini ele alan yönetmenler, Ataşehir’deki yaşam izlerini bu belgesel filmleriyle seyircilere aktaracak.

“Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı” Ödüllü Yönetmen ve Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Yasin Ali Türkeri tarafından çekilen “Hedef” filmiyle başlayacak.

Ataşehir’de yaşayan güvercin yetiştiricilerinin konu edildiği filmin galası 30 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Belgeselin online gösterimi aynı anda Ataşehir Kültür Youtube kanalından da yapılacak. Ücretsiz olacak belgesel filmin davetiyeleri MSKM Gişe’den alınabilecek.

Yönetmen Yasin Ali Türker’i güvercinlerle birlikte yaşamanın kişisel olarak çocukluğunun bir parçası olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Abim ve babamın yetiştirdiği postacı ve taklacı güvercinleri ellerimle beslemek, su tankında yıkanışlarını izlemek hala unutamadığım anılarım arasında. Bu belgesel sayesinde Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan güvercin yetiştiricileriyle tanıştım. Onların hayatlarına katıldım. Bu kültürü daha yakından tanıdım. Güvercin besleyenler arasındaki dayanışma ve dostluk her türlü farklılığın üstesinden gelerek insanları güvercin tutkusu etrafında birleştiriyor.”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı’nı izleyiciyle buluşturmak için geri sayım başladı. Fikir yaşamasındayken bile bizi heyecanlandıran bu proje ümit ediyorum ki izleyicilerden tam not alır. Sinema sanatının imkân ve potansiyelini kullanarak ilçemizdeki insan hikâyelerine ve konularına ödüllü yönetmelerin çektiği filmlerle farklı bir soluk getirdik. Hep beraber güzel şeyler üreterek, Ataşehir’de sanatı ve kültürü yaşatacağız. Ataşehir’in hikâyelerini perdeye taşıyan yönetmenlere katkılarında dolayı teşekkür ederim. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.