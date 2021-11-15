Belgesel tadında havacılık tarihi sergisi

Küçükçekmece’de Türk havacılık tarihine dair belgesel tadındaki “Kanatlarımdaki Cesaret-Havacılık Tarihinden Notlar” isimli sergi, sanatseverlerle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi Türk havacılık tarihine dair belgesel tadında bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Danışmanlığını ve koordinatörlüğünü Deniz Dalkılınç’ın yaptığı “Kanatlarımdaki Cesaret -Havacılık Tarihinden Notlar” isimli sergi, objeler, fotoğraflar, malzemeler ve havacılığa dair ilk kez sergilenecek belgelerle, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (CKSM) kapılarını araladı. Sergi açılışına Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, Vecihi Hürkuş Müzesi Dernek Başkanı Av. Bahadır Gürer, Havacılık Müzesi Müdürü Mustafa Kılıç, koleksiyonerler, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Sergide emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “1911 yılında Sefaköy, havacılığın merkezi haline gelmiş ve ilk başlatıldığı yer olmuş. Bu bilgi beni çok mutlu etti. Bu sergiyle Türk havacılık tarihinin gelişimine öncülük eden isimleri anıyor ve bu alanda hiç görülmemiş belgeler ve özel eşyaları izleyiciyle buluşturuyoruz. Tüm sanatseverleri bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Sergi, İkarus’tan başlayıp Leonardo da Vinci, Wright Kardeşler ve Türk havacılık tarihini belgesel olarak ele alıyor. Türklerde ilk havacılık denemeleri, Lagari, Hazerfen Ahmet Çelebi gibi Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Türk havacılarının gayretleri, Atatürk’ün havacılığa vermiş olduğu önem ve Sefaköy ile Florya’nın havacılığın gelişimindeki önemli konumu gibi konu başlıkları da sergide ön plana çıkıyor. Türk havacılık tarihine ismini yazdırmış ilk pilotlardan Abdülhalim Canko, Vecihi Hürkuş, Fesa Evrensoy, Avni Yaykın, İstanbul’dan Kahire’ye ilk posta uçuşunu gerçekleştiren Yüzbaşı Sadık, İsmail Hakkı, Fethi Bey ve Nuri Bey, ilk kadın pilotlar Bedriye Tahir Gökmen, Sabiha Gökçen ve Medalet Hanım’ın anıldığı pilot portreleri köşesinde havacılık tarihine damga vurmuş isimlerin hikayeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyaları izleyiciyle buluştu.

13 Aralık’a dek ziyaret edilebilir

Sergiye, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’nin yanı sıra pek çok isim koleksiyonlarıyla destek olarak, malzeme, fotoğraf, belge ve objelerle ile katkı sağladı.

Sergi, 13 Aralık’a dek CKSM’de ziyaret edilebilir.