Belediye Başkanı Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı’ndaki iftara katıldı

Kartal Cemevi Vakfı’nda muharrem ayının ilk orucu açıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemiye karşı önlemlerin alındığı iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem ayının başlaması ile birlikte muharrem orucu tutan vatandaşlar, Kartal Cemevi Vakfı’nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yemekte vatandaşlarla buluştu. Kartal Cemevi Vakfı yöneticilerinin de katıldığı yemekte korona virüs salgınına karşı önlemler alındı. Vakfın bahçesine girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü, ayrıca girişe dezenfektan koyuldu. Başkan Yüksel, burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesinde vatandaşlara hitap eden cemevi dedesi, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte muharrem ayının ilk orucunu açtı.

Başkan Yüksel yemekte yaptığı konuşmada, “Muharrem ayı başladı. Bugün açılan oruçların ilk akşamı. Kartal’daki komşularımızla beraber oruç tutan, orucunu açmaya gelen komşularımızla beraberiz. Kartal Cemevi Vakfı’nda, bahçede pandemi kurallarına da uyarak oruç açma sürecini yaşadık az evvel. Allah tutulan oruçları kabul eylesin. Tabii bir acı, bir yas bu. İnsanların aklından hala bu yas çıkmıyorsa, bu acı hala insanların aklından gitmiyorsa, bu zulme, acıya direnen insanlar hala bunu anıyorsa bu çok önemli bir şey. Dönemin o yıllarında Yezid’in yapmış olduğu olumsuzluklar bugüne kadar hala anlatılabiliyorsa, Hazreti Hüseyin’in yaşadıkları, Hazreti Ali’nin gözyaşları hala bu süreçlere kadar aktarılabiliyorsa bu çok önemli, manevi anlamda duygusu çok yüksek bir süreç. Günümüzde de hala çok büyük zulümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu zulümlere de direnmek gerekiyor. Doğruyu bulabilmek adına, iyi insan olabilmek adına iyilerin mücadele etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün burada yas-ı matem ayının ilk oruç gününde Kartal Cemevi Vakfı yönetimi, yöneticileri, buradaki çalışma arkadaşlarımız, oruç açma gününü düzenlemişler. Biz de katıldık. Komşularımızla dayanışma içerisinde olduk, yanlarında olduk. Tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu acıyı biz de derinden yaşıyoruz, en azından bunları söyleyebilirim” dedi.