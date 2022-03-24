Bekir Develi ile ‘Bizim Hikâyemiz’ Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, birbirinden değerli isimleri konuk ettiği ilgi çeken programlarıyla, kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Ekranların sevilen ismi, sunucu, tiyatro sanatçısı ve yazar Bekir Develi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazililerle buluştu.

Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile eşi Gülsüm Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri de katıldı. Bekir Develi’nin anlattığı, hayatın içinden ve sıcak hikâyelerle “Bizim Hikâyemiz”, keyif dolu anlara sahne oldu. Hem güldüren hem de düşündüren hikâyeleriyle Develi, özellikle gençlere ve ailelere önemli mesajlar verdi. Başarılı olabilmek için öncelikle hayata daha olumlu yaklaşmak ve ardından çok çabalamak gerektiğini söyleyen Develi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gönülden Muhabbet

Sultangazi’de muhteşem bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Develi, “Sultangazi’nin kıymetli sakinleriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Bu güzel akşam için değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bekir Develi’ye anlamlı ve samimi söyleşisi için teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymetli konuğumuz Bekir Develi, gönülden gelen muhabbetini komşularımızla paylaştı. Çok güzel bir gece oldu. Değerli komşularımızı böyle güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.