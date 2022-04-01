Bedir Camii ibadete açıldı

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 5 yıl önce Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına başlanan Bedir Camii, Ramazan ayının başlamasına bir gün kala ibadete açıldı. Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen ve içinde Kur’an kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda bin 400 kişi namaz kılabilecek.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde temeli 2017 yılında atılan Bedir Camii’nin inşaatı tamamlandı. Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin desteğiyle yapılan camide bugün cuma namazında ezan sesi yükseldi. Cuma namazını açılışı yapılan camide kılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türkiye’de camileri kentsel dönüşüme tabi tutan sadece Bağcılar Belediyesi. Betonundan demirine kadar malzeme noktasında her şeyini karşılıyoruz. Şimdiye kadar 24 camimizi aynı şekilde dönüştürdük. Cami derneğimizle birlikte dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar camilerin etrafını kamulaştırarak genişletiyoruz. Bu caminin etrafında da binalar vardı kamulaştırdık ve bahçe yaptık. İnşallah gelecek nesiller burada yetişecek” dedi.

Cuma namazına AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da iştirak etti. Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde yapılan ve içinde Kur’an kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda bin 400 kişi ibadet edebilecek.