BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binası ve Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Maltepe’de gerçekleşen açılışta Destici, gündeme dair konulara değindi. Orman yangınlarına değinen Destici, Tokyo Olimpiyatları’nda madalya alan sporcuları tebrik etti. Destici yaptığı konuşmada, "Maalesef son aylarda doğal afetlerle ve yangınlarla karşı karşıya kaldık. Önce Doğu Karadeniz bölgemizdeki sel afetleriyle karşı karşıya kaldık. Canlarımız kayboldu, onları rahmetle anıyoruz. Daha sonra geçtiğimiz hafta 28 Temmuz’da önce Antalya Manavgat’ta daha sonra diğer ilçelerinde ve Muğla, Marmaris, Milas başta olmak üzere bölgede çok büyük yangınlar çıktı. Ben de yangın bölgelerindeydim. Orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durum hepimizi üzdü. Can kayıplarımız oldu. Onları rahmetle anıyorum. Yaralılarımız oldu, Rabbim onlara acil şifalar versin. İnsanlarımız evlerini kaybettiler, hayvanlarını kaybettiler, mallarını kaybettiler, ürünlerini kaybettiler. Elbette ki bunların hepsi telafi edilecektir. Yangınların çıkış sebebi elbette araştırılacak ve muhasebesi yapılacaktır" dedi.