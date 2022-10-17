Bayrampaşa’dan Edirne’ye kültür gezisi

Bayrampaşa Belediyesi’nin toplam 4 ili içine alan şehir dışı kültür gezileri devam ediyor. Çanakkale ve Bilecik gezilerinin ardından şimdi de

Edirne gezisine başlanacak.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bilecik, Edirne ve Bursa’yı içine alan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. Çanakkale ile Bilecik gezileri yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, Edirne gezisi için hazırlıklar başladı. Kültür gezilerinin Edirne’den sonra Bursa ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sayfasından başvuruda bulunması gerekiyor.

Edirne gezisinde alanında uzman rehberler eşliğinde Selimiye Camii, Saray İçi, Burmalı (Üç Şerefeli) Camii, Eski (Ulu) Cami, Meriç Köprüsü ve Karaağaç Tren İstasyonu ziyaret edilecek. Öte yandan geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından öğle yemeği veriliyor ve çeşitli ikramlar yapılıyor.