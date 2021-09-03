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Bayrampaşa’daki tüm okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasına az bir süre kala öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla ilçedeki tüm okulları tek tek dezenfekte etti. Öte yandan okul bahçelerinin asfaltı yenilendi ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

İSTANBUL 03.09.2021, 16:12
Bayrampaşa’daki tüm okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasına az bir süre kala öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla ilçedeki tüm okulları tek tek dezenfekte etti. Öte yandan okul bahçelerinin asfaltı yenilendi ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre okullarından ayrı kalan milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bayrampaşa Belediyesi de öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla ilçedeki tüm okulları dezenfekte etti. Korona virüse karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’daki toplam 48 okul ve bin 326 derslik ile okulların ıslak zeminleri bakteri, virüs ve mantarlardan arındırıldı.

Asfalt yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı

Bayrampaşa Belediyesi, okullardaki dezenfekte çalışmalarının yanı sıra zemini tahrip olan okul bahçelerinin asfaltlarını yeniledi ve peyzaj düzenlemesi yaptı. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçedeki okullarda ağaçlandırma, çim biçimi, ağaç budama, temizlik ve bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştirildi.

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