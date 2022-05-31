Bayrampaşa’da “Rumeli Balkan Bahar Şenliği” başladı

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Rumeli Balkan Platformu ortaklığıyla düzenlenen “Rumeli Balkan Bahar Şenliği” düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Rumeli Balkan Platformu ortaklığıyla organize edilen “Rumeli Balkan Bahar Şenliği” Çetin Emeç Stadı Otoparkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Makedonya Üsküp Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle devam eden şenlikte; Bahattin Güler, Ertan Dörtkardeş, Halil Eser, Mecit Şenol, Rumeli Doğan, Rumeli Ekrem, Rumeli Yakup, Samet Güneş gibi sanatçılar sahne aldı. Şenliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bütün Rumelili hemşehrilerim burada. Bu akşam Bayrampaşa’dan Rumeli’ye sesleniyoruz. Burada bulunan Bayrampaşa’nın yapısına baktığımız zaman Rumelili hemşehrilerimiz fazla. Bu nedenle bu akşam burada Rumelili hemşehrilerimizle beraber bir gece yapıyoruz. Rumeli insanı yerinde duramaz. Şen şakraktır, eğlenceyi çok sever. Biz de bu akşam burada onları eğlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Çocuklarını izlemek için gelen Meryem Tutuk, “İki kızım da sahnede, bu gece oynuyorlar. Teyzemizle beraber buradayız. Etkinlik harika. Zaten her zaman katılmaya çalışıyoruz derneklerimizin etkinliklerine. Onları maddi manevi desteklemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Hepimizi bir arada tutuyorlar, eğeleniyoruz, gülüyoruz, harika bir gece geçiriyoruz” dedi.