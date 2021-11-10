Bayrampaşa Musiki Cemiyeti sanatseverleri mest etti

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde “Kahramanlık Türküleriyle” sanatseverleri mest etti.

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde verdiği konserde “Kahramanlık Türküleriyle” sanatseverleri mest etti. Konsere Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner ile çok sayıda davetli katıldı. Musiki Cemiyeti Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Cumhuriyetimizi ebediyete kadar da devam ettireceğiz”

Sabahtan başlayan etkinliklerin devam ettiğini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün Atatürk’ün 83. yıl dönümünü andık. Atatürk bizim büyük kurtarıcımız. İlk Cumhurbaşkanımız. Cumhuriyeti kurarak meclisten kanunu çıkararak cumhuriyeti kuran ve bu ülkenin insanlarına emanet eden bir lider. Cumhuriyetimizi ebediyete kadar da devam ettireceğiz. Türk sanat musikisi şu an da içerde şarkı söylüyor. Aylarca oturup hazırladılar ve çok güzel bestelediler. Bu akşam da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’mizde Atatürk’ümüzün güzel şarkılarını sundular” ifadelerinde bulundu.