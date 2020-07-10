Bayrampaşa Belediyesi’nin faaliyet raporu mecliste kabul edildi

2019 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek için toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, raporu oy çokluğu ile onayladı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek ve karara bağlamak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında belediye kültür salonunda toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2019 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

“Bayrampaşa’mız için ter dökmeye devam edeceğiz”

2019 yılında hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlatan ve korona virüs çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’mızın değerine değer katacak çok sayıda yeni projeyi hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız ve Bayrampaşalı hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber el ele, omuz omuza ve gönül gönüle hep beraber geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve daha güzel bir Bayrampaşa için birlikte ter dökeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yıllında yapılan çalışmalarımızda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize, belediye personelimize ve çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ilçemize, şehrimize, ülkemize ve değerli halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Gökhan Dal da, bazı harcama kalemlerinde kısıtlama yapılması gerektiğini savundu ve yeni dönemde bütçenin daha idareli kullanılması gerektiğini söyledi.