Bayrampaşa Belediyesi’nden memurlara sosyal denge zammı

Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında memurlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. 3 ay süreli yapılan ek sözleşmeye göre memurların sosyal denge ücretlerinde yüzde 43 artış yapıldı. Belediye adına sözleşmeye imza atan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ek sözleşmemiz tüm memur arkadaşlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında yapılan görüşmeler memura yüzde 43 sosyal denge zammıyla sonuçlandı. Belediye hizmet binasının 8. katında tüm memur personelin katılımıyla Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. 3 ay süreli ek sözleşmeye göre memurların sosyal denge ücretlerinde yüzde 43 artış yapıldı. Sözleşmeyi belediye adına Başkan Atila Aydıner, sendika adına ise BEM-BİR-SEN 5 No’lu Şube Başkanı Şaban Çamcı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Aydıner, “Personelimiz bizim için çok kıymetli. Memurlarımızın bağlı bulunduğu sendika ile yaptığımız anlaşma gereğince memur arkadaşlarımızın sosyal denge ücretlerine yüzde 43 oranında zam yaptık. Kendileri ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.