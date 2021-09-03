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Bayrampaşa Belediyesi’nden çölyak hastalarına anlamlı destek

Sosyal belediyecilik alanındaki örnek projeleri ile dikkat çeken Bayrampaşa Belediyesi, çölyak hastaları için yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında çölyak hastaları için büyük öneme sahip glütensiz gıda paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

İSTANBUL 03.09.2021, 18:16
Bayrampaşa Belediyesi’nden çölyak hastalarına anlamlı destek

Sosyal belediyecilik alanındaki örnek projeleri ile dikkat çeken Bayrampaşa Belediyesi, çölyak hastaları için yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında çölyak hastaları için büyük öneme sahip glütensiz gıda paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çölyak hastaları için yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında çölyak hastaları için büyük öneme sahip glütensiz toplam 17 çeşitten oluşan gıda paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılmaya başlandı. Projeye büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İlçemizdeki çölyak hastalarımız için yeni bir uygulama başlattık ve bu kapsamda bir ailemize konuk olduk. Değerli ailemize misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çölyak hastalarımıza düzenli olarak glütensiz gıda paketleri ulaştıracağız. Uygulamamız ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.

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