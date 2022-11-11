Bayrampaşa Belediyesi’nden 17 bin öğrenci için 17 bin fidan

Türkiye’de en çok ağaç diken belediyelerin başında gelen Bayrampaşa Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilçedeki 17 bin lise öğrencisi için 17 bin fidanın ilk bölümünü toprakla buluşturdu. Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ağaçlar ve ormanlar üretiyor. Ağaç bize sestir, ağaç bize nefestir. Bu nedenle geleceğimiz olan sevgili gençlerimizle birlikte ülkemizin geleceği için binlerce fidan diktik” dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle ülke çapında fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerin İstanbul’daki adresi Kemerburgaz Kent Ormanı oldu. Türkiye’nin en çok ağaç diken belediyelerinin başında gelen Bayrampaşa Belediyesi de buradaki etkinlikte yer aldı. İlçedeki lise öğrencileriyle etkinliğe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, onlarla birlikte fidan dikti. Bayrampaşa’daki 17 bin lise öğrencisi için 17 bin fidanın ilk bölümü toprakla buluşturuldu. Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Meclisi’nin de destek verdiği etkinlik renkli görüntülerle sona erdi.

“Ağaç bize nefestir”

Ağaçların ve ormanların önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, “İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ağaçlar ve ormanlar üretiyor. Ağaç bize sestir, ağaç bize nefestir. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bunu geleceğimiz olan sevgili gençlerimizle birlikte ülkemizin geleceği için yaptık. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.