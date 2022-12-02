Bayrampaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı

Bayrampaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü düzenlenen yemekli program ile kutladı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı.

Bayrampaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Belediye Hizmet binasında bulunan yemekhanede kutladı. Aileleriyle birlikte programa katılan engellilere yemek ve tatlı ikram edildi. Belediye Başkanı Atila Aydıner de masaları gezerek engelliler ve aileleriyle sohbet etti.

"Bayrampaşa’da bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün Dünya Engelliler Günü dolayısıyla biz Bayrampaşa’da bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bayrampaşa’da bulunan bütün aileleri çocuklarıyla beraber burada bir yemekte buluşturuyoruz. Birazdan müzik eşliğinde onları eğlendireceğiz. Yarın her birimiz engelli adayıyız. Dolayısıyla bugünden bütün engelleri ortadan kaldırarak yolumuza devam edeceğiz. Buradan bütün engellilerin ve ailelerinin Engelliler Günü’nü kutluyorum.” dedi.