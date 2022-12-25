Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner balık restoranı açılışına katıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sütlüce’de balık restoranı açılışına katıldı.

İstanbul’un gözde noktalarından biri olan Sütlüce İskelesi yanında ‘Haliç İskele Balık’ restoranı açıldı. Açılışa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, işletme sahibi Ali Kutsal ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Aydıner, “Alkolsüz bir mekanda bulunmak benim için anlamlı. Yıllardan beri bu işlerle uğraşıyorlar. Balığın en kralı inşallah burada. Balık yemek istiyorsanız buraya uğrayın” dedi.

İşletme sahibi Ali Kutsal ise, “1998 yılından beri kafe sektöründeyiz. Çeşitli ilçelerde kafe işletmekteyiz. Denize nazır bir yerde balık restoranı açtık. Bu semtte alkolsüz restoran açtık. Balık mevsimsel olarak değişiyor. Günün balığını yakalamaya çalışıyoruz. Mevsimsel balık bulundurmaya çalışıyoruz. Sunumlarımız da çok güzel. Mezelerimiz var. Meze deyince alkol akla geliyor, bu konuda çok yorumlar alıyoruz. Ama biz mezelerimizi de gelen misafirlerimize sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.