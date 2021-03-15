BAYGEM öğrencisinden büyük başarı

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) öğrencisi Ömer Çayır, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda bronz madalya kazandı. Başkan Atila Aydıner, “Değerli sporcumuz Ömer Çayır kardeşimi ve onun kıymetli antrenörünü tebrik ediyorum” dedi.

Bayrampaşa’daki gençlere 35 farklı branşta eğitim veren Bayrampaşa Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’nin (BAYGEM) öğrencisi Ömer Çayır, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda bronz madalya kazandı. Ömer Çayır, 46 ülkeden toplam bin 590 sporcunun katıldığı turnuvada Bayrampaşa’yı temsil ediyordu.

“Bayrampaşa bir spor kentidir”

Bayrampaşalı gençlerin başarısı ile onurlandıklarını ve gururlandıklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Değerli sporcumuz Ömer Çayır kardeşimi ve onun kıymetli antrenörünü tebrik ediyorum. Sporcularımızın daha da başarılı olmaları için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, Bayrampaşa bugün başlı başına bir spor kentidir” ifadelerini kullandı.