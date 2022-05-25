Bayat ekmeklerin gıda kolisine dönüşmesi ödüllendirildi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından israfın önüne geçmek ve geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen ‘Bayat Ekmeklerin Geri Dönüşümü’ projesi ödüllendirildi. Proje, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Gıdanı Koru Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ilçe genelinde hayata geçirdiği geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesine dönüşerek devam ediyor. Bu çerçevede Tuzla’da evlerde ve iş yerlerinde çöpe atılan bayat ekmekler, ekmek israfını önlemek için iki yıldır Tuzla Belediyesi ekiplerince belirli periyotlarla toplanarak gıda kolisine dönüştürülüyor. Belediyenin anlaştığı özel bir firma aracılığı ile her 300 kilogram bayat ekmek karşılığında alınan bir gıda kolisi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Türkiye’nin gıda kayıpları ve israfının önlenmesine yönelik konularda belediyelerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi ve benzeri konularda proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği proje yarışmasında, Tuzla Belediyesi’nin “Bayat Ekmekle Gıda Kolisi” projesi, ‘Gıdanı Koru Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.