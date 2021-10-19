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Başkonsolos Sharav’dan, Başkan Öztekin’e ziyaret

Moğolistan İstanbul Başkonsolos’u Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti. Ziyarette yerel düzeyde Türk-Moğol ilişkileri ile güncel konular görüşüldü.

İSTANBUL 19.10.2021, 14:02
Başkonsolos Sharav’dan, Başkan Öztekin’e ziyaret

Moğolistan İstanbul Başkonsolos’u Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti. Ziyarette yerel düzeyde Türk-Moğol ilişkileri ile güncel konular görüşüldü.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ’’Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine evsahipliği yapmaktadır. Kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel bir önem atfediyoruz. İki ülke arasındaki işbirliğinin yerel düzeyde de daha da güçlenmesini arzuluyoruz. Başkonsolos Sharav ile de yerel yönetim politikalarını değerlendirerek mevcut ve yeni dönem projelerimizi görüştük’’ dedi.

Başkonsolos Sharav da Başkan Öztekin’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ’’Buluşmamızın, Türkiye-Moğalistan arasındaki diplomatik, savunma ve güvenlik iş birliğini belediyecilik düzeyinde de geliştireceğini inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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