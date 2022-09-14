Başkan Yüksel: “Kartallıların yaşam konforunu arttırmak bizlerin görevi”

Düzenleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Kartal Neyzen Tevfik Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Yüksel, "Bize oy versin vermesin tüm Kartallıların yaşam konforunu arttırmak bizlerin görevi" dedi.

150 Günde 150 Proje çalışmaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından Kartal’da düzenleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Neyzen Tevfik Meydanı törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı. Yürütülen çalışmalar sonrası 4 bin metrekarelik sert zeminden oluşan alan, bin 500 metrekare peyzaj alanı, yaya yolları için toplam 11 bin metrekare sert zemin, 250 kişilik amfi tiyatro, 98 araçlık otoparkın yanı sıra hamam önünde yeni bir meydan daha vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

“Kartallıların yaşam konforunu arttırmak bizlerin görevi“

Açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “2021 yılından bugüne çalışması tamamlanan 4 meydan daha kazanmış olduk. Bu çalışmaların toplamı neredeyse 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Kartal’ı altyapısıyla yeniden inşa etmiş olduk. Bize oy versin vermesin tüm Kartallıların yaşam konforunu arttırmak bizlerin görevi. Bu güzel alanları bize kazandıran kıymetli yol arkadaşım büyükşehir belediye başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.