Başkan Yıldız, Mahalle Bahçesi’ni çocuklarla birlikte açtı

Mahalle Bahçeleri Projesi kapsamında Beyoğlu’nda bir bahçe daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışı miniklerle birlikte yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yola çıkarken daha yeşil bir Beyoğlu demiştik. Bugün altıncısını açıyoruz, çocukların bu heyecanı bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Beyoğlu’nda hayata geçirilen ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında ilçedeki mahallelere bahçeler kazandırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlara kendi mahallelerinde yaşam alanı sunmayı planlayan çalışma kapsamında Piyalepaşa Mahalle Bahçesi’nin açılışı yapıldı. Açılışa korona virüs önlemleri kapsamında maskelerini takan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Yıldız bahçenin açılış kurdelesini belediye başkanı olmak isteyen minik Öykü ile birlikte kesti. Programda özellikle çocuklar için yaşadıkları alanlardaki oyun alanları ve yeşil alanların önemine dikkat çekildi. Açılış sonrası Başkan Yıldız, bahçe içerisindeki basketbol sahasında miniklerle basket oynadı. Açılış dolayısıyla bahçeye fidan dikimi yapılırken, fidanı çocuklar suladı. Etkinlikte, miniklere çikolata, su gibi ikramlarda bulunuldu.

“Çocukların bu heyecanı bizi ayrıca muylu ediyor”

İlçede mahalle bahçesi çalışmalarının çoğalarak devam edeceğini ve çocuklara zaman geçirecekleri yeşil alan kazandırmak için çaba verdiklerini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Yola çıkarken daha yeşil bir Beyoğlu demiştik. Konut yoğunluğunun yoğun olduğu bir ilçemiz biz boş bulduğumuz, metruk yerleri, düzenlenmesini yaparak çocuklarımız için yeşillendiriyoruz. Oyun gruplarıyla küçük bir basketbol alanıyla istiyoruz ki çocuklarımız mahalleden kopmadan gelip burada eğlensinler. Bugün altıncısını açıyoruz. 38 bin çocuğumuz var, kimisi mühendis, doktor olacak. Çocukların bu heyecanı bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

“Parklar çok iyi oluyor”

Bahçenin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen çocuklardan Yasin Sevindi, “Çocuklar oynuyor, mesafemizi koruyoruz. Parklar çok iyi oluyor. Çocuklar canı sıkıldığında parka gidiyor, bende gidiyorum” şeklinde konuştu.