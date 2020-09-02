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Başkan Yıldırım’dan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

BAŞKAN YILDIRIM’DAN ENGELLİ SPORCUYA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İSTANBUL 02.09.2020, 09:54
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Başkan Yıldırım’dan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya sahibi, iki kolu ve bacakları olmayan engelli sporcu Dilan Ongulu’ya doğum günü sürprizi yaptı. Genç sporcuya doğum günü pastası gönderen Başkan Yıldırım, görüntülü bağlanarak doğum gününü kutladı.

25 yaşına giren doğuştan engelli sporcu Dilan Ongulu, Başkan Yıldırım’ın yaptığı bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Yıldırım, genç sporcunun evine doğum günü pastası göndererek, görüntülü bir bağlantı gerçekleştirdi.

Dilan Ongulu’nun doğum gününü kutlayan Başkan Yıldırım, “Nice yıllara diyorum, iyi ki varsın. Engelli olmanız, önemli işleri yapmamanız demek değil, siz çok önemli işler yapıyorsunuz. Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda altın madalyan var. Üniversiteyi tamamlamışsın. Diğer engelli kardeşlerimize örnek olmuşsun. Seni tebrik ediyorum. Her zaman bir telefon kadar yakınız” dedi.

“Ümraniye’de yeni yüzme havuzları açılıyormuş çok mutlu oldum” diyen Dilan ile sohbet eden Başkan Yıldırım, “Üç tane yeni yüzme havuzumuzu yakında hizmete sokacağız. Sizin oturduğunuz yere de yakın havuzumuz açılacak. Birisi Parseller, birisi Atakent, diğeri de Kazım Karabekir Mahallesi tarafında olmak üzere üç tane yeni havuzu birer ay arayla hepsini açacağız. Kazım Karabekir’deki hazır, diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Dört ayda hepsini bitirmiş olduk. Ümraniye’nin daha önce iki yüzme havuzu vardı. Şimdi yapacağımız üç yüzme havuzu ile beş yüzme havuzuna kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım tarafından doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Dilan Ongulu, “Öncelikle bu bana çok sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Başkanımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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