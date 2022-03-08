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Başkan Yıldırım: “Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci. Bu sebeple kadınlarımızın sosyal hayatta olması, iş hayatında olması bizim için çok önemli. Hali hazırda Türkiye’de kadınların iş hayatındaki oranı da ciddi oranda yükseldi" dedi.

İSTANBUL 08.03.2022, 18:06
Başkan Yıldırım: “Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci. Bu sebeple kadınlarımızın sosyal hayatta olması, iş hayatında olması bizim için çok önemli. Hali hazırda Türkiye’de kadınların iş hayatındaki oranı da ciddi oranda yükseldi" dedi.

Ümraniye’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde gerçekleştirilen ‘Kadın ümrandır’ temalı sergi ve ‘Kadın konuşsun dünya güzelleşsin’ konulu panel gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan kadınlar, sergi alanındaki kadın temalı eserleri inceledikten sonra çok sayıda konuşmacının katılım sağladığı panele katıldı. Programın açılış konuşmasını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Remziye Özdemir’in üstlendiği panele, Başkan İsmet Yıldırım’ın eşi Ayşe Saime Yıldırım, avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum ve Suriyeli aktivist Alisar Alfallah katılım sağladı.

105 eserlik ‘Kadın ümrandır’ sergisi

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan Geleneksel Sanatlar Akademisi ile Meslek Edindirme Akademisi’nin öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi açılışı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katıldığı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Toplamda 105 eserin yer aldığı sergide tezhip, hat, minyatür, seramik, ebru, feretiko, çini, gümüş işlemeciliği gibi çok sayıda çalışmaya yer verildi.

“Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci”

Kadınların önemine değinen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bana göre her gün Kadınlar Günü. Kadınlarımız baş tacı, muhabbet timsalidir. Kadınlar iyi bir anne, iyi bir iş kadını, iyi bir eğitimci. Bu sebeple kadınlarımızın sosyal hayatta olması, iş hayatında olması bizim için çok önemli. Hali hazırda Türkiye’de kadınların iş hayatındaki oranı da ciddi oranda yükseldi. Kadına şiddete hiç değinmeyeceğim. O zaten tasvip etmediğimiz, bir erkeğe yakıştıramadığımız bir tavır. İnsanlık dışı bir durum. Öte yandan belediyemiz bünyesinde çalışan 480 kadın personelimiz var. Onları tek tek ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Şimdi de sergide Ümraniye Belediyemizin Kadın Aile Müdürlüğünün hocaları ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergimizi açtık. Ben tekrardan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.

“19 yaşımda İsmet Bey ile evlenip Ümraniye’ye gelin geldim”

Panele konuşmacı olarak katılan Başkan İsmet Yıldırım’ın eşi Ayşe Saime Yıldırım, “Ben hayata çok erken başlayanlardanım. 19 yaşımda İsmet Bey ile evlenip Ümraniye’ye gelin geldim. İsmet Bey o dönemde birçok başarıya imza atmış bir insandı. Evliliğimizin ikinci günü programları nedeniyle çıkıp, gitti. Şaşırmıştım. O dönemde telefon da olmadığı için ulaşamadım. Ertesi gün geldiğinde ellerinde çiçekler vardı. Çok mutlu olmuştum. Eşim, evliliğimizin ilk gününden bugüne özgürlük anlamında beni hiçbir zaman kısıtlama içerisine girmedi” diye konuştu.

“Babamızdan değil annemizden korkardık”

Programda gençlik yıllarına ilişkin anılarını aktaran AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum, “Hayat çok yoğun gidiyor. Kendi günümüzü kendimiz kutluyoruz. Sağ olsun başkanımız bugün bize eşlik etti. Biz babamızdan değil annemizden korkardık. Kardeşlerimi istemeye gelenler annemle görüşüp onay alırlardı. Annem yatılı okulda kalan kız kardeşime daha çok ilgi gösterirdi. Çok kıskanırdım. Tabi sonrasında kıskandığıma pişman oldum. Onunla görüşemediği için hasret kaldığını anladım” dedi.

“Feodal yapıya sahip bir aile içerisinde büyüdüm”

Programda aile yapısına değinen avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, “Emek verip mücadele eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Yaşadığımız dünya bizlere bir şeyler dayatıyor. Burada önemli olan çatışmadan büyüyebilmektir. Feodal yapıya sahip bir aile içerisinde büyüdüm. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. Üniversiteyi ilk kazandığım yıl babam için yıkımdı çünkü Ağrı’dan İstanbul’a gidecektim. Bu süreci onlarla birlikte aştık. Karşılıklı anlayış çok önemli” diye konuştu.

“Türkiye benim için ikinci vatan oldu”

Konuşmacı olarak panele katılan Suriyeli aktivist Alisar Alfallah, “8 yaşında Türkiye’ye geldim. Buradaki okullarda Türkçe öğrendim. 16 yaşında sosyal medyada bir sayfa açtım. Toplumsal konularda paylaşımlar yapmaya başladım. 17 yaşımda sunuculuk yapmaya başladım. Sosyal medya bana çok fayda sağladı. Küçük yaşta Türkiye benim için ikinci vatan oldu” dedi.

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