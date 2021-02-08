Başkan Yazıcı’dan izlenmesi gereken en iyi 10 dizi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kişisel Youtube hesabından film ve dizi önerileri sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerle en iyi 10 Bilim Kurgu Filmi önerisinde bulunan ve yoğun ilgi gören paylaşımın ardından gençlerden gelen talep üzerinden bu seferde en iyi 10 dizi önerisinde bulundu. Başkan Yazıcı’ya göre birinci sırada 2008 yapımı Fringe, ikinci sırada 2017 yapımı Dark, üçüncü sırada ise 2011 yapımı Black Mirror yer aldı.

2020 yılının Mart ayından itibaren etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle zamanlarını evlerinde geçiren vatandaşlar, online platformlardan dizi ve film izlediler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı video ile beğendiği en iyi 10 dizi sıraladı. Başkan Yazıcı’ya göre birinci sırada 2008 yapımı Fringe, ikinci sırada 2017 yapımı Dark, üçüncü sırada ise 2011 yapımı Black Mirror yer aldı. En çok beğendiği dizinin Fringe olduğunu açıklayan Başkan Yazıcı, ”Bir sınır bilim efsanesidir. Paralel evrenlerden, kuantum fiziğine kadar ele aldığı birçok bilimsel konu zekice kurgusu ile belki de tüm zamanlar en iyi bilim kurgu dizilerinden birisidir. Benim için öyle başla birileri nerede bilemem ama benim için bir numaradır. 2008 ve 2013 yılları 100 bölüm olarak yayımlandı. Bilinçaltının, kuantumun ve imkânsıza ulaşmanın zevkini tatmak istiyorsanız Fringe mutlaka izleyeceğiniz bir dizidir” dedi.

“Dark yıllar sonra klasik olarak anılacaktır”

Listede ikinci sırada yer alan Dark hakkında düşüncelerini anlatan Başkan Yazıcı, “Bildiklerimiz bir damla, bilmediklerimiz okyanus” repliği her yerde çalkalanıyor. Bu cümle bana bir hocamın sözünü anımsattı. Tıbbiye de bir soru sormuştum hocama. Sorunun cevabı olmayınca bana hocam ‘Bilmiyoruz’ diye bir cevap vermişti. ‘Akdeniz tıbbı ise bildiklerimiz iğneyi batırıp çıkarınca üstünde kalan su miktarıdır. Sizi öğrettiklerimizin yanlış ama hangi yarısı yanlış bilmediğimiz için hepsini anlatıyoruz’ demişti. Burada da aynı durgu var. Dark dizisinde aslında bildiklerimizin yarısı yanlış olduğunu gösteriyor bu nedenle. Yine o bilimsel vurguları ile. Dark, sonsuz gizemleri ile hem televizyon hem de bilim kurgu tarihin de çok önemli yer sahip ve yıllar sonra da klasik olarak anılacaktır” dedi.

“Her bölümü ile muhteşem tespitler yapan bir dizi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Black Mirror, 2011 yılında başladı ve her bölüm birbirinden bağımsız İngiliz televizyon dizisidir. İşlenen ortak tema teknolojinin gelecekte getirebileceğinin hayatımızdaki etkileridir. Aslında çok net, bilim ve ürünü teknoloji belli bir sınırların ötesine geçtiğinde ve ya belli bir sınırlara çıktığı zaman hayatımıza getirebileceği etkileri inceleyen ve her bir bölümle de muhteşem tespitler yapan bir dizi” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın en beğendiği 10 dizi şunlar:

"1- Fringe

2 - Dark

3 - Black Mirror

4- The Big Bang Theory

5- Sherlock

6- Person of İnterest

7- House Of Cards

8- Westworld

9- Game Of Thrones

10- The Queen’s Gambit".