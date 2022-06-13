Başkan Yazıcı: “Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün son maçını izledi. Başkan Yazıcı, her iki takımın oyuncularını tek tek tebrik ederek, “Ben bütün arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Maddi ve manevi tüm desteklerimiz ile Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün son maçını tribünden izledi. Baştan sona kadar üstün bir oyun ortaya koyan Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Engelsiz Gaziantepspor kulübünü 70-46’lık skorla yenerek sezonu 10. sırada tamamladı. Başkan Yazıcı, maç sonunda sahaya inerek hem Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü oyuncularını hem de Engelsiz Gaziantepspor Kulübü oyuncularını mücadelelerinden dolayı tek tek tebrik etti. Başkan Yazıcı, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Ben bütün arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Maddi ve manevi tüm desteklerimiz ile Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız” dedi.

“Tuzla halkıyla birlikte sporcularımızın yanındayız”

Başkan Yazıcı, maç sonrası duygularını şu şekilde ifade etti:

“Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Takımımız son maçında galip gelerek ligde kaldılar. Bir daha ki sezon için inşallah Tuzla’yı en iyi şekilde temsil edip, mücadele edeceklerine inanıyorum. Ben bütün arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Maddi ve manevi tüm desteklerimiz ile Tuzla halkıyla sporcularımızın yanındayız.”