Başkan Yazıcı şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi
TUZLA’DA YAŞAYAN VE TUZLA BELEDİYESİ GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI TARAFINDAN TAKİPLERİ YILIN HER GÜNÜ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YAPILAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, takipleri yılın her günü Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Yazıcı, şehit ailesi ve gazilere tek tek kırmızı gül dağıtarak sohbet etti.
Tuzla’da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yılın her günü büyük bir titizlikle yapılan şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldiler. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı, şehit aileleri ve gaziler ile tek tek sohbet ederek kırmızı gül dağıttı ve bayramlarını kutladı.
“Her zaman minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyoruz”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının bereketiyle bir arada olmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sizlerin fedakarlıklarınızın karşılığında, ne yapsak azdır. Bizler, sizlerin yanınızda olduğumuzu, her zaman destekçiniz olduğumuzu, her zaman minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.