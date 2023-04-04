Başkan Yazıcı, okullardaki öğrenci ve velileri ile iftar programında bir araya geliyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Pazartesi günü Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bayrak törenine katılıyor ve bayrak töreni sonrasında öğrenciler ile birlikte soru cevap etkinliği düzenliyor. Başkan Yazıcı, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Eğitim Kenti Tuzla, İftar Buluşmaları’ çerçevesinde Tuzla’daki okullarda bulunan öğrenci ve velileri ile iftar programında bir araya geliyor. Başkan Yazıcı’ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik ediyor. İlk iftar ise Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Pazartesi günü Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bayrak törenine katılıyor ve bayrak töreni sonrasında öğretmenler ile sohbet ediyor, öğrenciler ile de soru cevap etkinliği düzenliyor. Başkan Yazıcı, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Eğitim Kenti Tuzla, İftar Buluşmaları’ çerçevesinde Tuzla’daki okullarda bulunan öğrenci ve velileri ile iftar programında bir araya geliyor. Başkan Yazıcı’ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik ediyor. Bu çerçevede ilk iftar Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Başkan Yazıcı, Ramazan ayı boyunca her gün en az bir okula uğrayarak ilçedeki okullardaki öğrenci ve veliler ile iftarda bir araya gelecek.

“Milletimizle yardımseverlerimizle yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sokak iftarlarından sonra havalar soğuk olunca kapalı ortamlara kapandık. Ama bunun çok kıymetli bir tarafı, hani kardeşlik tarif edilirken karındaşlıktan geldiği söylenir. Gerçekte kardeşlik, aynı davaya sahip olma, aynı sofrayı paylaşmak, aynı nimetleri paylaşmaktan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her zaman bizlere söylerdi; ‘Aynı sofrayı paylaşan, aynı ideallere sahip olan, geleceğe birlikte düşünerek adım atan kardeşler olarak hep birlikte yürüyeceğiz’. Ben buradan özellikle deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çadırlar kuruldu, konteynerler kuruldu ve kalıcı konutlara kadar, Allah zeval vermesin, hep beraber hem ülkemiz hem de milletimizle, yardımseverlerle birlikte, yaramızı birlikte saracağız” dedi.

“Bizler için çok kıymetlisiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Allah bir daha bizlere böyle bir afet göstermesin. Şunun da farkında olacağız. Biz de böylesine bir deprem bölgesinin bulunduğu bir coğrafyadayız. Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndayız. Dolayısıyla deprem öncesinde gönüllü olmak, evimizde tedbir almak, evimizi yenilemek, deprem anı ve sonrasında görev almak gibi birçok sosyal sorumluluk projesinde inşallah görev alırsınız. Sevgili gençler, bizler için çok kıymetlisiniz. Her Pazartesi günü bayrak törenlerinde, öğretmenlerimizle ve son sınıf öğrencileri ile bilgi paylaşımında bulunuyorduk. Bilimden, sanattan, spordan, dünyaya dahil her şeyden birbirimizle fikir paylaşıyorduk. Okulunuza gelemedik ama iftar sofrasında buluştuk” dedi.

“Bilginin zırhıyla bürünürseniz mevcut olduğumuz medeniyeti de yüceltiriz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sizlere sadece şunu tavsiye edeceğim. Geçmişini bilmeyen ne bir birey ne bir kurum, ne bir dernek, ne bir topluluk ne de bir devlet geleceğe adım atamaz. O yüzden, batıda olduğu gibi liseyi bitirdiğimiz anda geçmişimizi en iyi şekilde bilip, geleceğe yönelik adım atarken, bir birey olarak, kendim için, ailem için, ülkem için ve devletim için, medeniyetim için ne yapabilirim ve bu insanlar için ne yapabilirim diye düşündüğümüz zaman, elinizde çok imkân var. Lütfen kâinatın hakiminin söylediği gibi; ‘Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu?’ diyor. Öğrenmek, okumak, bilmek ve en keyiflisi, en zevklisi, sizi her toplulukta ayıracak olan bilmektir ve bilgidir. Bilgininin zırhıyla bürünürseniz hem birey hem devlet olarak mevcut olduğumuz medeniyeti de yüceltiriz” dedi.

“Sofraların en bereketlisinin içerisindeyiz”

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu,” Gerçekten çok mutluyum. Tuzla Milli Eğitim ailesi olarak çok önemli bir üyesi Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ile birlikte iftar yaptık. Okulun, hayatın, gerçekten merkezinde olduğunu bir kez daha gördük. Eğitimin insan için değerli olduğunu ve Ramazan orucu ile taçlandığına şahit olduk. Bu anlamda herhalde sofraların en bereketlisinin içerisindeyiz. Evde iftar yaparız ama bir okulun içerisinde öğretmeniyle, öğrencisi ile yapılan iftar bence çok daha bereketlidir.” dedi.