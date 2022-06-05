Başkan Yazıcı, Nusaybin’de çiçeklerle karşılandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Akçapınar köyündeki ilkokulu öğretmeni Esra Boyraz’ın davetine icabet ederek geldiği Mardin’de, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaş’ın daveti üzerine Nusaybin’i de ziyaret etti. Nusaybinli esnaf, Başkan Yazıcı’yı çiçeklerle karşıladı. Ayrıca Başkan Yazıcı, UNESCO tarafından Geçici Kabul Listesi’ne dahil olan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi-Mor Yakup Kilisesi’ni gezdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Akçapınar köyündeki ilkokul öğretmeni Esra Boyraz’ın davetine icabet ederek Mardin’e geldi. Başkan Yazıcı, Akçapınar İlkokulu’nu ziyaret ettikten sonra Nusaybin Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaş’ın davetiyle Nusaybin’e gitti. Başkan Yazıcı, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaş ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça ile birlikte Nusaybinli esnafı ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Başkan Yazıcı, çarşı esnafını ziyaret ederek belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca UNESCO tarafından Geçici Kabul Listesi’nde dahil olan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi - Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii ziyaret edilerek, sınır noktasına yapılan park gezildi.