Başkan Yazıcı: “İlçemizde en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, uzun bir süredir Tuzla’da bulunan sitelerle yüz yüze gerçekleştirdiği toplantılarına yenilerini ekledi. Başkan Yazıcı, Onurkent Sitesi ve Huzur Sitesi sakinleri ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde toplantı düzenledi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada,” İlçemizin risklerini biliyoruz. Bu nedenle çok uzun süredir devam eden bir kentsel dönüşüm seferberliğimiz var. Birçok site ve konut sahibiyle tam mutabakat sağlayarak çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, göreve geldiği 2009 yılından itibaren, 1999 Gölcük Depremi öncesinde yapılan veya deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmayan binaların ve sitelerin dönüşümü için seferberlik ilan etmişti. Bu çerçevede Tuzla’da bulunan 1999 Gölcük Depremi öncesi yapılan binalar ve siteler, kentsel dönüşüm çalışmalarına dahil edilerek yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkan Yazıcı, 40’ın üzerindeki sitenin kentsel dönüşüm görüşmelerini ise yüz yüze kendisi yürütüyor. Site sakinleri ile anlaşma sağlanması halinde ise ekskavatöre yine kendisi binerek sitelerin kentsel dönüşüm sürecini başlatıyor. Başkan Yazıcı, sitelerle yüz yüze gerçekleştirdiği toplantılarına yenilerini ekledi. Başkan Yazıcı, Onurkent Sitesi ve Huzur Sitesi sakinleri ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde toplantı düzenledi.

”İlçemizde en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İlçemizde riskli yapı kalmayıncaya kadar en büyük önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de kentsel dönüşüm. İlçemizin risklerini biliyoruz. Bu nedenle çok uzun süredir devam eden bir kentsel dönüşüm seferberliğimiz var. Birçok site ve konut sahibiyle tam mutabakat sağlayarak çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.